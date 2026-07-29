翠華天價不再！內地肉蟹煲29萬租銅鑼灣四層巨舖　較高峰價瀉8成

內地餐飲攻港攻勢持續，由「戲院大王」陳俊巖家族持有的銅鑼灣駱克道一個四層巨舖，最新由內地連鎖品牌「賴胖子肉蟹煲」租用，月租約29萬元，呎租約45元。該舖前租客同為食肆，新月租較舊約暴瀉逾55%！



事實上，該舖曾「風光一時」，2014年由本地餐飲「翠華餐廳」豪斥146.4萬元月租承接，即最新租金較高峰急挫逾八成。有市場人士分析，當時核心區租金處於高位，租客若不願意出高價，則根本「租唔到嘢」，核心地段幾乎被國際品牌「搶到暈咁滯」。而當時翠華餐廳為「搶大陸客」，才願意以高價承租。



上述租務舖位為銅鑼灣駱克道485號地下至三樓，合共四層，建築面積共約6,500平方呎，由「戲院大王」陳俊巖家族持有。

上述租務舖位為銅鑼灣駱克道485號地下至三樓，合共四層，建築面積共約6,500平方呎。（資料圖片）

60萬叫價無人問津 2024年交吉至今終29萬租出

利嘉閣地產商舖部高級營業董事鄭得明透露，該舖由2024年「吉到依家」，開頭叫租60萬元，無人承租之下減租至40萬元，惟最終劈至29萬元成功租出，較最初叫價近乎「腰斬」。

而新租客為內地連鎖品牌「賴胖子肉蟹煲」，以最新月租計算，呎租約45元。至於，前租客為已結業的本地茶餐廳「金茶餐廳」，當時月租約45萬元，即新月租較舊約平16萬元或逾55%。

前租客為已結業的本地茶餐廳「金茶餐廳」，當時月租約45萬元。（資料圖片）

曾由「富臨飯店」長期租用

回顧其歷史，事實上該舖位過去由不同餐廳承租。自1994年由知名「阿一鮑魚」創辦人楊貫一開設的「富臨飯店」以約42萬元長期承租，至2004年租金回落至35.6萬元，惟該餐廳仍選擇不續租而離場。

該舖自1994年由知名「阿一鮑魚」創辦人楊貫一開設的「富臨飯店」以約42萬元長期承租。（資料圖片）

昔日高峰由翠華146.4萬承租 最新租金較高峰跌逾八成

之後受惠於旅客持續來港、零售市道向好，舖位租金於2014年初迎來歷史高峰，由「翠華餐廳」簽下為期十年的長約，首五年月租122萬元，而後五年租金高達146.4萬元。以是次新成交租金29萬元計，租金較高峰累瀉約80.2%。

該舖租金於2014年初迎來歷史高峰，由「翠華餐廳」簽下為期十年的長約，首五年月租122萬元，而後五年租金高達146.4萬元。（資料圖片）

為搶內地客不惜出天價 現租金回調至「腳踏實地」

鄭得明分析指，當時核心區租金處於歷史高位，租客若不願意出高價，則根本「租唔到嘢」，核心地段幾乎被國際品牌「搶到暈咁滯」。而當時翠華餐廳為「搶大陸客」，才願意以高價承租。不過時至今日，租金已逐步回歸理性，回到適合商戶正常營運的「腳踏實地」水平，相信現時的租金水平對業主與租客而言，屬於雙贏局面。

市場人士透露，而當時翠華餐廳為「搶大陸客」，才願意以146.4萬元高價承租。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。