17年前接英皇火棒！炒家夢碎銅鑼灣　地舖8750萬沽、長揸慘蝕半億

同一個銅鑼灣舖位，有人短短5年「賺到笑」，有人卻苦守17年「蝕到入肉」！涉及怡和街1號一個連閣樓地舖，由內地背景資金以8,750萬元「趁低吸納」購入，呎價約5.8萬元。



然而有人撈底，就意味著有人割肉。原業主資深投資者黎金元於2009年以1.45億元接下英皇集團（0163）的火棒，長揸17年後終難逃舖市寒冬，帳面「血蝕」5,750萬元，舖價瀉近四成。反觀當年沽貨的英皇，持貨5年已帳賺6,500萬元或逾81%。



上述成交物業為銅鑼灣怡和街1號地下Q號舖連入則閣樓，地舖建築面積約750平方呎，閣樓建築面積約750平方呎，斜對面為崇光百貨及銅鑼灣港鐵站。該舖位於本月初以8,750萬元沽出，連閣樓計呎價約5.8萬元。

資料顯示，買家以公司名義購入，股東及董事均為普通話拼音姓名，料具內地背景。該舖現由英國天然護膚品牌「Lush」以68萬元租用，新買家料享9.3厘租金回報。

成交物業為銅鑼灣怡和街1號地下Q號舖連入則閣樓，地舖建築面積約750平方呎，閣樓建築面積約750平方呎，斜對面為崇光百貨及銅鑼灣港鐵站。（李煥好攝）

資深投資者黎金元損手 舖價17年間暴瀉近四成

原業主以公司名義「金聯行有限公司（GOLD KING LIMITED）」登記，股東及董事皆為資深投資者黎金元及其相關人士。翻開舖位的歷史，他們早於2009年底零售市道趨旺期間斥1.45億元「天價」承接該舖，當年呎價高達9.67萬元。惟現時舖市低迷，最新造價已較當時買入價蒸發高達5,750萬元，舖價於17年間暴瀉近四成。

料投資者憧憬租金大賺、甘願追價

有市場人士分析指，當年投資者對核心區舖位的租金升幅期望極高，市場普遍瀰漫「銅鑼灣一舖難求」的心態。買家憧憬下一份租約的租金能輕易翻倍，在樂觀情緒帶動下，自然願意以高價「追貨」入市。翻查資料，該舖位於2014年簽下一份貴價租約，當時由投資公司承租，月租95萬元，其後在2017年更升至每月105萬元。

英皇於沙士後八千萬購入 5年舖價漲逾81%

有趣的是，當年以1.45億元高價將舖位賣給黎金元的，正是英皇集團（0163）。英皇在2004年初的沙士後復甦期以8,000萬元買入，持貨短短5年就帳面勁賺6,500萬元，賺幅逾81%。

銅鑼灣怡和街1號地下Q號舖。（李煥好攝）

黎金元活躍於投資物業 曾掃信和中心近20個舖

翻查過往報道，從事鐘錶行業的黎金元早年間頻密入市，掃貨範圍涵蓋住宅及工商舖物業。譬如於2005年斥3,577.48萬元購入中環德輔道中21至23號歐陸貿易中心22樓全層，並於2023年沽出，帳賺逾1.06億元。亦由2010年起，先後向九建掃入位於旺角彌敦道信和中心近20個舖位，涉資達4.47億元。

旺角信和中心。（梁偉權攝）

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