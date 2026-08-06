市區納米樓爆煲！大角咀尚璽開放式252萬沽　5年貶值5成｜多圖

雖然最近一年香港住宅樓價由低位反彈不少，不過高峰期買入的市區納米樓依然要大蝕讓。入伙約6年的大角咀半新盤尚璽，一伙實用面積165平方呎的開放式單位，屬銀主盤，新近透過私人拍賣場推出，開價198萬元，終以252萬元沽出。不過原業主於2021年高價買入，單位於過去5年帳面貶值約48%。



上述成交個案為大角咀尚璽高層B室，屬銀主盤，實用面積165平方呎，採開放式間隔，開價198萬元，獲3組至4組客承價競投，最終搶高54萬或27%，以252萬元拍出，成交呎價約15,273元。

2021年11月買入價483萬 一按借財仔

資料顯示，原業主早於2021年11月以483萬元買入上述單位，其後在3個月後、2022年3月份向一家財務公司承造一按。其後又在2022年7月份再向另一家財務公司承做按揭，最後單位被接管沒收。

以該單位最新成交價252萬元計算，較2021年一手買入價483萬元，5年間帳面蝕讓231萬或約48%。

尚璽近年錄得6宗蝕讓4至5成個案

大角咀尚璽提供76個納米單位，實用面積由158至193平方呎。翻查代理行成交資料，未計及上述最新成交個案，自2024年起，該幢納米樓錄得6宗大幅蝕讓個案，蝕幅高達42至50%，為蝕讓幅度最誇張的納米樓盤。

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