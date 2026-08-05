百分百蝕讓！馬鞍山泓碧天台特色戶3118萬沽　4年連使費實蝕6球半

二手交投增加，換樓市場明顯轉活。入伙約6年的馬鞍山「半新盤」泓碧，新近錄得一宗大額成交個案，屋苑一伙四房連天台特色戶以3,118萬元沽出，雖然成交呎價約2.42萬元為屋苑近年呎價新高，但依然低於4年前買入價3,589萬元低13%，帳蝕471萬元。據了解，接貨新買家為兩名資深地產代理。



多名買家有意 最終獲追價18萬

世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信表示，上述成交個案為泓碧2座頂層連天台特色戶單位，實用面積達1,288平方呎，採四房兩廳間隔，並連有約1,242平方呎的私人天台，向東眺望海星灣全海景。

單位原業主本來叫價3,100萬元，最終因多名買家出價，最終獲誠意買家追價18萬元，以3,118萬元購入單位，較原叫價輕微提高0.6%，實用面積呎價24,208元。

馬鞍山泓碧。

2022年4月買入價3589萬

據了解，原業主於2022年4月以3,589萬元一手向發展商購入單位，業主持貨僅4年至今轉售，賬面損失471萬元，單位期內跌價13%。

連使費實蝕金額達654萬

若計及一手買入時的稅款152.54萬元，以及賣出時的佣金支出約31萬元，料原業主最終實蝕金額達約654萬元。

年內18宗二手成交百分百蝕讓

翻查地產代理行成交資料，計及上述最新蝕讓個案，泓碧在2026年暫錄18宗二手成交個案，全部均需要蝕讓離場，早前17宗二手個案的蝕讓幅度介乎7%至40%。

馬鞍山泓碧。

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