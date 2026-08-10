翻身仗！炒家兩年前接馬鞍山星漣海「蝕讓貨」　今炒貴300萬甩手

住宅交投氣氛轉趨活躍，部分早前趁低位入市的投資者開始迎來收成期。一名投資者看準時機，兩年前買入馬鞍山星漣海兩伙四房蝕讓單位。近日該投資者率先將其中一伙以1,778萬元售出，呎價約14,829元。短短約兩年間帳面獲利298萬元或逾20%。



事實上，該屋苑近年頻錄蝕讓，此成交為罕見賺錢個案。若除去上述成交，星漣海年初至今最少錄得9宗二手成交，當中全數為蝕讓個案，蝕幅介乎約6%至37%。



世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，上述成交單位為星漣海1座中高層A室，實用面積為1,199平方呎，屬四房戶型。該單位最新以1,778萬元獲承接，呎價約14,829元。

低位入市執平貨 持貨兩年炒貴三球

翻查資料，該名投資客於2024年9月入市，當時以1,480萬元成功「執平貨」，相比再上一手業主於2017年約2,259.3萬元的一手買入價，足足平了34.5%。如今該投資客持貨僅約兩年便將物業沽出，帳賺298萬元，單位期內升值達20.1%。

上述成交單位為星漣海1座中高層A室，實用面積為1,199平方呎，屬四房戶型。（資料圖片）

動用逾3800萬掃貨 同屋苑另一大宅叫價2800萬

事實上，該投資客對星漣海情有獨鍾。代理指出，由2024年9月至今年6月期間，其合共動用約3,859.8萬元資金，趁低吸納該屋苑兩伙四房蝕讓盤，並一併購入兩個車位。

因此，該原業主目前手上仍持有一伙面積更廣、達1,660平方呎的2A座中層A室四房單位。該單位於去年8月以1,968萬元購入，造價對比2018年3,406.7萬元的一手作價，累積跌幅更高達42.2%。

而該投資者正以2,800萬元放售此單位。若未來能以意向價成功脫手，預計帳賺832萬元或逾四成。至於其持有的兩個車位，暫未作任何放售安排。

馬鞍山星漣海。（資料圖片）

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