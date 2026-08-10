華潤叡璟I 24小時內開示位參觀　48小時內開價　首批不少於102伙

市區大型新盤即將登場，華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」，自命名至今累積接獲逾8,000組準買家查詢。發展商今日（10日）預告 ，項目鐵定於24小時內開放兩伙示位予傳媒參觀 ，並於48小時內開價，而首張價單將不少於102伙，最快下周開售。



48小時內開價 將不少於102伙

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，項目自上載樓書後反應熱烈，鐵定於24小時內開放兩伙示位予傳媒參觀 ，48小時內公佈首張價單，首批將不少於102伙，最快下周開售。

展望後市，孔建直言，鑑於現時整體樓市氣氛向好，其他發展商之新盤亦陸續進行軟銷，證明市場普遍看好後市，故集團推盤步伐持續。

左起：華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲、跨媒體藝術家黃宏達、華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建。

接獲逾8000組準買家查詢

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，項目自命名後，接獲逾8,000組準買家查詢，包括大手客、換樓客、分支家庭客、海歸客及國內專才等，比例分佈平均，各佔約25％。

為配合項目推售，發展商邀請視覺特效導演、跨媒體藝術家黃宏達，以人工智能彩繪機械人創作出《西九藝文》畫作於展銷廳展出。

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