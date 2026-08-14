內地生2.6萬月租大圍柏傲莊一房戶　呎租84蚊、直逼頂級豪宅！

現時正值租賃旺季，不少內地生積極租樓，為新學年好準備。大圍新晉屋苑柏傲莊一伙310呎的一房單位，最新以2.6萬元租予內地生，呎租約84元，創同類單位新高。該內地生預繳一年租金共31.2萬元，業主料享約4.2厘回報。



中原地產高級資深營業董事余志偉表示，上述租賃單位為柏傲莊3期8A座中層E室，實用面積310平方呎，屬一房間隔。該單位獲雙方議價後，終以2.6萬元租出，呎價約84元，創同類單位新高。

事實上，該單位之呎租直逼港島半山豪宅，例如前「亞洲樓王」西半山天匯今年內錄得一宗租賃成交，一伙2,355平方呎的四房豪宅以20萬元租出，呎租為85元。

上述租賃單位為柏傲莊3期8A座中層E室，實用面積310平方呎，屬一房間隔。（夏家朗攝）

新租客為內地學生 預繳一年租金

代理另透露，新租客為一名內地生，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即決定以先付一年租金形式租入單位自住，方便上學。

業主享約4.2厘回報

資料顯示，業主於2026年以751萬元購入單位，是次租出單位可享約4.2厘租金回報。

大圍站上蓋柏傲莊。（資料圖片）

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