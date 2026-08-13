私募基金睇錯市　豐泰地產2.69億放售中環商廈三層　8年恐蝕四成

中環核心區寫字樓空置率改善，有業主趁機放售相關物業。由房地產私募基金「豐泰地產」，持有的中環威享大廈三層全層樓面，最新委託中原(工商舖)以招標形式推售，市值約2.69億元，呎價約1.18萬元，截標日期為9月29日。代理透露，項目以現狀及交吉形式出售，料可打造成為三複式巨舖。



值得留意，豐泰地產於2018年6月份共斥約4.42億元購入上述三層物業，若以市值售出，則料該基金持貨8年，帳蝕1.73億元或約39.1%。



中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次招標放售的物業位於中環皇后大道中138號威享大廈高層地下商業部份、1樓及2樓全層寫字樓，並設內置樓梯貫穿各層。面積方面，高層地下商業部份面積約5,903平方呎，1樓全層面積約8,410平方呎，2樓全層面積約8,520平方呎，涉及總建築面積約22,833平方呎。

涉及物業為中環皇后大道中138號威享大廈高層地下商業部份、1樓及2樓全層寫字樓。（資料圖片）

市值呎價約1.18萬、市值約2.69億

謝立生補充，按現時物業市值呎價約1.18萬元計算，市值約2.69億元。業主亦會因應市場情況及準買家誠意度，而就叫價作出商議及調整。

業主為房地產私募基金「豐泰地產」

資料顯示，業主以多間公司名義入市，其股東及董事均包括一名謝姓及李姓人士，屬房地產私募基金豐泰地產之相關人士。豐泰地產於2018年6月份共斥約4.42億元購入上述三層物業，若以市值約2.69億元售出，則料該基金持貨8年，帳蝕1.73億元或約39.1%。

私募基金豐泰地產投資，自2002年成立以來，主要於亞太地區搜羅投資機會，包括寫字樓、住宅、零售商舖、商業大廈、物流中心、酒店及必需品店舖等。近年於本港晉身發展商行列，收購舊樓項目再重建。

中環皇后大道中138號威享大廈。（資料圖片）

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