昔日Juno父親施劏場魔法　城市金庫劏舖今蝕85%賣　守13年剩零頭

隨著消費模式轉變，曾經被視為「細細粒」入場門檻極低的劏場舖，如今淪為一眾投資者的噩夢。北角城市花園地庫商場「城市金庫」，有迷你舖僅以25萬元易手。原業主於該商場拆售時斥163.3萬元購入，呎價高達24,015元。其「死守」舖位13年，最終帳面慘蝕約85%收場，當年過百萬的真金白銀如今只剩下零頭。



另須留意，該舖目前涉及一份大廈的「公用部分」的強制驗樓通知。意味著新買家進場後，不排除要面臨按業權份數「夾錢」進行強制驗樓或修葺工程，變相增加入市成本。



上述成交舖位為炮台山電氣道233號城市金庫93號舖，建築面積僅約68平方呎。資料顯示，原業主在2013年商場拆售熱潮時，斥163.3萬元高價一手購入該舖位。

僅以當年零頭接貨 舖價暴瀉約85%

然而該舖位於上月底以25萬元售出，呎價約3,676元，新買家僅用當年入市價零頭就成功「接貨」。原業主持貨長達13年，是次轉手帳面蝕走138.3萬元，舖位期內暴瀉約84.7%！

上述成交舖位為炮台山電氣道233號城市金庫93號舖，建築面積僅約68平方呎。（資料圖片）

昔日呎價高見6.2萬 劏場投資神話今破滅

提起「城市金庫」，堪稱港島區劏場的經典代表作，該場2013年由藝人麥浚龍（Juno）的父親麥紹棠施展財技將地庫重新包裝，劏成逾三百個猶如「豆腐潤」般細小的舖位推出市場。當時沽清套現超過8億元，最高呎價達6.2萬元。

可惜投資神話未能延續。有市場人士分析，這類劏場舖位先天業權分散，缺乏統一管理，加上近年消費模式出現「翻天覆地的轉變」，商舖空置率居高不下，導致劏場的二手承接力猶如「一潭死水」。大環境的轉變，成為了壓垮這些劏場身價的最後一根稻草。

25萬「執平貨」背後 暗藏維修炸彈？

但現時以零頭價「執平貨」的同時，須留意的是，資料顯示，該舖涉及一份由屋宇署於去年初發出的強制驗樓通知，涉及大廈的「公用部分」，至今尚未解除。意味著該物業的公用部分必須進行強制驗樓或修葺工程。新買家進場後不排除要面臨按業權份數「夾錢」進行該工程，變相增加入市成本。

該場2013年由藝人麥浚龍（Juno）的父親麥紹棠施展財技將地庫重新包裝，劏成逾三百個猶如「豆腐潤」般細小的舖位推出市場。（資料圖片）

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