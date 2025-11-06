橡樹資本和生圍「皇宮屋」地皮申建3562伙　規劃署不反對

曾由中國恒大（3333）持有、其後2022年初被橡樹資本（Oaktree Capital）接管的元朗和生圍地皮，早前申請增加項目的發展密度及樓宇高度，以發展成一個提供128幢洋房及3,434伙分層住宅，合共涉3,562伙的屋苑。



規劃署最新文件顯示，原則上不反對申請，署方認為認為放寬地積比及高度並無改變原有規劃意向，且環境及生態局方面亦未有反對。明天城規會審理時料可獲通過。



上述項目位於元朗和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，鄰近加州花園、新田公路，地盤佔地約2,232,581平方呎。項目擬以總地積比率1.3倍發展，興建128幢三 層高洋房，以及47幢樓高6至10層高的住宅大廈，提供3,562伙。

涉及128幢洋房、47幢分層住宅大廈

項目住宅樓面涉約286.4萬平方呎，非住宅樓面則約40,903平方呎，當中包括100個安老院牀位。整個項目總樓面面積約290.5萬平方呎，預計2031年落成。

值得留意的是，項目原先由恒大於2018年以47.05億元向恒基（0012）買入。於2020年獲批興建268幢洋房，總樓面約89.3萬平方呎。而項目正中央位置為一幢近25萬平方呎的「皇宮屋」一號屋，以及一幢逾2萬平方呎的二號屋，其中「皇宮屋」一度被指是本港最大洋房。

原由恒大47億買入 兩年前42億完成補地價

而在2021年3月份，該項目完成補地價程序，涉及金額近42億元，以項目可建樓面面積約89.3萬平方呎計，每呎補地價為4,703元，而每呎總地價則高達9,972元。

申請人公司董事包括橡樹資本高層人員

上述項目申請人為盈邦企業有限公司（PROFIT POINT ENTERPRISES LIMITED），其公司董事包括橡樹資本（Oaktree Capital）的高層人員。據了解，中國恒大近年陷入財困後，該幅和生圍用地已被橡樹資本接管。

↓舊方案發展藍圖包含「皇宮屋」↓