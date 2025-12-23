賽西湖千呎凶宅5折推拍　老業主妻子輕生　承造十年安老按揭離世

雖然樓市氣氛持續改善，惟拍賣場再現低價銀主盤。北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，將於下周五（2日）推出拍賣，開價980萬元，呎價約8,991元。據悉，單位於2011年曾發生墮樓輕生事件，其後淪為事故單位。加上業主承造安老按揭（REVERSE MORTGAGE，俗稱逆按揭）後離世，單位遭銀主收回，現以較市價折讓近五成開拍。



上述單位為賽西湖大廈13座中層戶，實用面積1,090平方呎，採三房套連儲物間戶型。該物業將於下周五透過忠誠拍賣行推出，開拍價980萬元，較市價約1,800萬元折讓約820萬元，折幅約46%，呎價約8,991元。據放盤相片可見，單位空間闊落，惟裝修風格較為陳舊。

↓↓賽西湖大廈13座中層戶↓↓

2011年曾發生墮樓事故

資料顯示，單位由業主夫婦聯名持有，於1993年5月以518萬元購入。惟2011年初，妻子從單位墮下輕生，單位自此淪為事故單位。

安老按揭近十年後離世 銀行收回物業放售

其後至2016年，丈夫申請安老按揭（REVERSE MORTGAGE，俗稱逆按揭），將物業抵押予銀行，同時可繼續居於原址，由銀行每月支付一筆年金作為生活費。該業主申請安老按揭至今已近十年，終因年邁於醫院離世，觸發安老按揭的還款條款，單位隨即被銀行收回並放售。