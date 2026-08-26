撞正鬼門開 沙田廣場燒炭凶宅771萬開拍 內籠「光猛」唔使驚？
撰文：李煥好
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適逢農曆七月十四「鬼門大開」的日子，有凶宅單位「應節」於今日開拍。涉及沙田廣場一伙約836平方呎的三房單位，涉及法院令。該單位於17年前曾發生燒炭事件，而淪為凶宅，將於今日開拍，開價771萬元，較估價低約32%，呎價約9,222元。
上述單位為沙田廣場A座（金星閣）低層2室，實用面積約836平方呎，屬三房套間隔，涉及法院令。該單位將於今日下午三時推上拍賣場，開拍價定為771萬元，呎價約9,222元。
↓↓ 沙田廣場A座（金星閣）低層2室↓↓
發生燒炭事件淪凶宅 低估價逾三成開拍
值得留意的是，該單位的背景實則「大有文章」，其曾於2009年發生燒炭事件，從而淪為凶宅。而該單位目前最新銀行估價為1,136萬元，換言之，是次拍賣開價足足較估價低出365萬元，折讓幅度達約32%。
內籠裝修陳舊 惟尚算「光猛」
另外，根據拍賣行提供的相片，單位內部其實並無想像中「陰森」。單位裝修偏向陳舊，但整體尚算「光猛」，由於客飯廳外連露台，及睡房亦設有兩邊大窗，故採光良好。
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