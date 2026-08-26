八大利好因素護航！美聯黃建業料樓市邁「牛二期」　商住樓全升溫

近月本港樓市交投有所放緩，市場憂慮升勢是技術性反彈，不過美聯集團（1200）主席黃建業認為，樓市升勢未止，只是進入調整期，又指市場已經逐步消化不利因素，香港樓市基礎穩健，有八大利好因素護航，相信樓市將邁向「牛二期」，調整後進入更穩健、更具持續性的新一輪升浪，預計下半年樓價有力再升5%，維持全年升15%預測，預期此輪樓價升浪可望穩定延續。



黃建業續稱，近期住宅物業交投步伐放慢，除了因為暑假屬傳統樓市淡季外，股市波動亦有一定影響，更重要的是自去年下半年起，樓市價量升勢凌厲，購買力需要時間修復，屬正常市場調節。宏觀今年首7個月住宅市場，價量表現依然亮麗，整體住宅成交預料合共達約 46,800 宗，按年升約 24%，創 5 年同期新高。即使在近月的調整期，樓價及租金仍然展現韌性，租金持續創新高，「美聯樓價指數」最新報 148.87點，本年迄今已累升 10.51%，即使近月交投放慢，樓價亦未見回落，為市況提供極為穩固的支持。

料樓市「先上升，後調整，再突破」

黃建業認為，樓市升勢並非直線急漲，而是「先上升，後調整，再突破」，分階段向上，一浪接一浪的推進。在上升過程中，不時會出現調整。由去年年中延續至今年6月，是為升浪第一階段「牛一期」，其時受惠於「全撤辣」加上減息效應刺激購買力心急入市，成交及樓價急速回升。急升後調整完全正常，因此於6月後進入調整期，交投有所回軟，然後進入穩健上升的「牛二期」。

低息口環境料維持 經濟基本面由弱轉強

黃建業指出，目前樓市具備八大利好因素護航，可支持新一浪上升。首先是低息口環境料維持。以美國經濟及政治局勢評估，大幅加息機率不高，全年或僅加息一次。近年港息呈現「減快加慢」的特點，若只加息一次，對本港樓市實質影響溫和；如通脹回落，美國加快減息步伐，將更有利樓市交投。

其次是經濟基本面由弱轉強。本港上半年GDP創五年同期最強，受惠於人工智能（AI）相關需求帶動，外貿錄得強勁增長；訪港旅客持續增加，帶動旅遊服務輸出擴容。雖然零售及餐飲業仍相對受壓，但多項經濟數據表現強勁，反映整體經濟基本面穩健。

第三則為金融業維持暢旺。企業踴躍來港上市集資，截至8月初本港IPO集資額已超越去年全年；而股票市場交投保持活躍，今年首7個月港股平均每日成交金額按年同期上升18%；以至優化稅制吸引更多基金和家族辦公室落戶香港的措施，帶動更多環球資金及高薪金融人才來港，相關的財富效應會刺激高端住宅的租住需求。

其餘利好因素則包括人口增加及人才流入帶來新增需求、供求結構持續改善、租金強勢持續創新高、市場資金充裕，以及港府全力推動首個香港五年規劃。

美聯集團主席黃建業。

當前樓市回升絕非短暫技術性反彈

黃建業強調，當前樓市回升絕非短暫的技術性反彈，而是建基於經濟增長數據與人口增加帶來的實質需求。又指樓市最理想的發展狀態並非短期內急升暴漲，而是持續有序上升。當樓市在升勢中適度整固，能逐步修復購買力，亦給予一般剛需用家充裕時間衡量財務與部署入市，有效避免因恐慌性追價而扭曲市場。此外，若樓價及成交短時間內過急飆升，容易釋出過熱訊號並增添政策調控壓力。

住宅物業中，黃建業最看好超級豪宅，相信全年交投有望創出新高。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，今年截至8月25日，逾億元超級豪宅一手成交量錄達104宗，已超越去年全年101宗。

美聯物業。（吳詠瑩攝）

最看好超級豪宅 換樓需求逐步釋放

他認為，隨著樓市回穩及業主信心改善，受壓抑的換樓需求正在逐步釋放，交投不再單由細單位帶動，中大型物業成交亦出現強勁升勢，升幅跑贏細單位，反映長線投資者入市意欲增加。中高價物業成交的升幅顯著。

住宅物業之外，黃建業認為，商用物業亦全面升溫，工商舖市場可受惠於整體經濟增長，尤其是金融業及教育業的帶動，2026年上半年工商舖成交量達2,724宗，按年升16.6%；成交金額達348.5億元，按年升17.6%，呈現「量額齊升」。黃建業指出，以中環為首的核心區商廈已成為升市主力，外資及機構投資者入市明顯增加，甲級商廈空置率已回落至9.3%，加上IPO市場重啟及企業擴充需求支持，預計全年商廈成交量可按年升約7.5%，至1,275宗，升幅主要集中於核心商業區域。

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