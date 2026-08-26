八大利好因素護航！美聯黃建業料樓市邁「牛二期」　商住樓全升溫

撰文：蔡偉南
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近月本港樓市交投有所放緩，市場憂慮升勢是技術性反彈，不過美聯集團（1200）主席黃建業認為，樓市升勢未止，只是進入調整期，又指市場已經逐步消化不利因素，香港樓市基礎穩健，有八大利好因素護航，相信樓市將邁向「牛二期」，調整後進入更穩健、更具持續性的新一輪升浪，預計下半年樓價有力再升5%，維持全年升15%預測，預期此輪樓價升浪可望穩定延續。

黃建業續稱，近期住宅物業交投步伐放慢，除了因為暑假屬傳統樓市淡季外，股市波動亦有一定影響，更重要的是自去年下半年起，樓市價量升勢凌厲，購買力需要時間修復，屬正常市場調節。宏觀今年首7個月住宅市場，價量表現依然亮麗，整體住宅成交預料合共達約 46,800 宗，按年升約 24%，創 5 年同期新高。即使在近月的調整期，樓價及租金仍然展現韌性，租金持續創新高，「美聯樓價指數」最新報 148.87點，本年迄今已累升 10.51%，即使近月交投放慢，樓價亦未見回落，為市況提供極為穩固的支持。

料樓市「先上升，後調整，再突破」

黃建業認為，樓市升勢並非直線急漲，而是「先上升，後調整，再突破」，分階段向上，一浪接一浪的推進。在上升過程中，不時會出現調整。由去年年中延續至今年6月，是為升浪第一階段「牛一期」，其時受惠於「全撤辣」加上減息效應刺激購買力心急入市，成交及樓價急速回升。急升後調整完全正常，因此於6月後進入調整期，交投有所回軟，然後進入穩健上升的「牛二期」。

低息口環境料維持　經濟基本面由弱轉強

黃建業指出，目前樓市具備八大利好因素護航，可支持新一浪上升。首先是低息口環境料維持。以美國經濟及政治局勢評估，大幅加息機率不高，全年或僅加息一次。近年港息呈現「減快加慢」的特點，若只加息一次，對本港樓市實質影響溫和；如通脹回落，美國加快減息步伐，將更有利樓市交投。

其次是經濟基本面由弱轉強。本港上半年GDP創五年同期最強，受惠於人工智能（AI）相關需求帶動，外貿錄得強勁增長；訪港旅客持續增加，帶動旅遊服務輸出擴容。雖然零售及餐飲業仍相對受壓，但多項經濟數據表現強勁，反映整體經濟基本面穩健。

第三則為金融業維持暢旺。企業踴躍來港上市集資，截至8月初本港IPO集資額已超越去年全年；而股票市場交投保持活躍，今年首7個月港股平均每日成交金額按年同期上升18%；以至優化稅制吸引更多基金和家族辦公室落戶香港的措施，帶動更多環球資金及高薪金融人才來港，相關的財富效應會刺激高端住宅的租住需求。

其餘利好因素則包括人口增加及人才流入帶來新增需求供求結構持續改善租金強勢持續創新高市場資金充裕，以及港府全力推動首個香港五年規劃

美聯集團主席黃建業。

當前樓市回升絕非短暫技術性反彈

黃建業強調，當前樓市回升絕非短暫的技術性反彈，而是建基於經濟增長數據與人口增加帶來的實質需求。又指樓市最理想的發展狀態並非短期內急升暴漲，而是持續有序上升。當樓市在升勢中適度整固，能逐步修復購買力，亦給予一般剛需用家充裕時間衡量財務與部署入市，有效避免因恐慌性追價而扭曲市場。此外，若樓價及成交短時間內過急飆升，容易釋出過熱訊號並增添政策調控壓力。

住宅物業中，黃建業最看好超級豪宅，相信全年交投有望創出新高。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，今年截至8月25日，逾億元超級豪宅一手成交量錄達104宗，已超越去年全年101宗。

美聯物業。（吳詠瑩攝）

最看好超級豪宅　換樓需求逐步釋放

他認為，隨著樓市回穩及業主信心改善，受壓抑的換樓需求正在逐步釋放，交投不再單由細單位帶動，中大型物業成交亦出現強勁升勢，升幅跑贏細單位，反映長線投資者入市意欲增加。中高價物業成交的升幅顯著。

住宅物業之外，黃建業認為，商用物業亦全面升溫，工商舖市場可受惠於整體經濟增長，尤其是金融業及教育業的帶動，2026年上半年工商舖成交量達2,724宗，按年升16.6%；成交金額達348.5億元，按年升17.6%，呈現「量額齊升」。黃建業指出，以中環為首的核心區商廈已成為升市主力，外資及機構投資者入市明顯增加，甲級商廈空置率已回落至9.3%，加上IPO市場重啟及企業擴充需求支持，預計全年商廈成交量可按年升約7.5%，至1,275宗，升幅主要集中於核心商業區域。

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