美聯除稅前中期盈利3.3億　大升86%　中期純利創二十年新高

地產代理生意隨樓市轉旺大漲！美聯集團（1200）公布截至2026年6月30日止六個月中期業績，截至2026年6月30日止六個月，集團錄得除稅前中期盈利達3.30億元，較2025年同期升86%，錄得權益持有人應佔溢利2.82億元，按年亦增加86%，創二十年新高。每股基本盈利為39.35仙，按年增加86.32%。公司未有宣派中期股息。



期內，集團收益錄得33.12億元，按年增長31.52%；經營溢利為3.28億元，按年增長83.43%；除稅前溢利為3.30億元，按年增加85.90%。美聯表示，業績大幅改善主要受惠於旗下兩大品牌「美聯物業」及「香港置業」除稅前溢利顯著上升，所有其他業務單位均錄得盈利；整體市場佔有率有所提升，尤其是二手住宅市場。

美聯物業。（吳詠瑩攝）

美聯集團主席黃建業表示，權益持有人應佔溢利創出二十年新高，充分體現集團盈利能力的顯著提升及前瞻性策略部署的成效。他指出，樓市重拾升軌，2026年上半年樓市延續去年的回暖趨勢，整體樓價及成交量回升，市場氣氛持續改善。

美聯集團主席黃建業。

美聯集團副主席黃靜怡表示，面對瞬息萬變的市況，集團確立「全員出動」策略，一方面持續發展多元化業務，另一方面積極強化團隊實力及前線配置。期內，集團之香港前線人手較去年年底增加，並持續加強前線與後勤團隊之間的緊密協作，為業務拓展及盈利持續增長創造有利條件。

美聯指，集團各項業務均錄得盈利，其中兩大品牌「美聯物業」及「香港置業」的盈利分別按年大幅上升近一倍及兩倍。美聯住宅部、美聯中國及美聯工商舖的跨業務協作持續深化，發揮協同效應，合作促成的買賣宗數按年增加24%。

前線同事總收入增加32%

又指前線人均生產力較去年同期上升23%，反映團隊效能及整體營運效率持續提升；前線同事總收入增加32%，單行主管入息中位數增加26%，半年收入達百萬的人數上升76%。

黃靜怡又指出，集團高度看好北部都會區的發展潛力，並已率先完善區內營運及團隊部署，由具實績的前線管理層帶領開拓市場，搶佔未來供應及需求釋放的先機，為中長期提升區內市場佔有率奠定優勢。

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