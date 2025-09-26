樂風太子基隆街UPPER PRINCE上樓書　全盤139伙　最細開放式192呎

樂風集團旗下太子基隆街UPPER PRINCE，今日（26日）上載樓書，合共提供139伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由192平方呎至487平方呎，預計關鍵日期為2026年3月31日。



根據售樓說明書，項目為單幢盤設計，合共提供139伙單位，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由192平方呎至487平方呎，另設13伙平台及天台特色戶。標準樓層為6樓至28樓，一梯6伙或7伙，每層設兩部升降機。

+ 1

全盤最細開放式戶僅192呎

當中全盤面積最細的單位為5樓G室，實用面積192平方呎，採開放式設計，外連63平方呎平台。

全盤面積最細的單位為5樓G室，實用面積192平方呎，採開放式設計，外連63平方呎平台。（樓書截圖）

最大單位487呎連天台、不設内置樓梯

而最大單位為29樓D室，實用面積487平方呎，屬三房一套開放式廚房設計，連324平方呎天台。值得注意的是，屋內不設內置樓梯通往天台，住戶需透過樓層公用樓梯前往。

部分特色戶「平台大過屋」

另外，項目部分特色戶出現「平台大過屋」現象。譬如5樓A室，實用面積324平方呎，屬一房梗廚設計，外連561平方呎平台，平台面積比室內大逾7成。而另一伙為5樓F室，實用面積278平方呎，屬一房開放式廚房設計，外連349平方呎平台，較單位面積多四分一。

2020年夥石壁收購 每呎地價約9973元

項目位於太子基隆街1號。樂風集團2020年夥拍石壁投資，以3.47億元收購鄧成波家族位於太子基隆街1至7號物業的全部業權，涉及兩幢物業，包括一幢樓齡超過45年的物業及一幢戰前舊樓。

該項目地盤面積約3,866平方呎，以最高地積比率9倍計算，可建樓面面積約3.48萬平方呎，每呎樓面地價約9,973元。