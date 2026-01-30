「龍床盤」屯門菁雋141呎戶減租五百蚊、終8000元租出　回報4.9厘

住宅租賃市場持續向好，有「龍床盤」之稱的屯門納米盤菁雋錄租盤成交。屋苑一伙實用面積141平方呎的單位，新近以每月8,000元租予區內客，呎租約56.7元，業主料享約4.9厘租金回報。



祥益地產高級分行經理古文彬表示，上述成交單位為菁雋高層30室，實用面積141平方呎，屬開放式間隔。據悉，租客為區內客，鍾情單位附設企理裝修，可即租即住，加上業主願意調整租金，減租500元，租客有感單位符合自己的要求，故決定以月租8,000元租入，呎租約為56.7元。

↓↓菁雋高層30室↓↓

回報高達4.9厘

資料顯示，如以現時同類型單位的銀行估值價約197萬元作計算，該單位的租金回報率約4.9厘。