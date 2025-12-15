住港姐麥明詩隔籬？內地客222萬購「龍床盤」菁雋　上手蝕兩成走

住宅租賃市場持續向好，吸引投資者積極入市。有「龍床盤」之稱的屯門納米盤菁雋，一伙實用面積164平方呎的單位，新近獲內地投資客以222萬元連租約買入，呎價13,537元，料享約4.6厘租金回報。據悉，該單位與「十優港姐」麥明詩母親所持有的單位屬同層，而上手業主持貨六年，帳蝕64.4萬元或22.5%。



新買家內地投資客連租約買入

祥益地產執行董事盤嘉茵表示，是次成交為菁雋低層10室，實用面積164平方呎，採開放式間隔。單位新近以222萬元沽出，呎價13,537元。新買家為內地客，認為目前香港樓價走勢相對穩定，計劃購入物業作長線投資收租之用。

由於單位現有租客居住，買家未有睇樓便決定承接。單位現時月租約8,600元，按成交價計，租金回報約4.6厘。

持貨六年帳蝕64.4萬 麥明詩曾入市同層

資料顯示，原業主於2019年以286.4萬元一手購入上述單位，持貨六年至今轉手，帳面虧損64.4萬元，期內樓價下跌逾兩成。

據悉，「十優港姐」麥明詩曾於2019年斥190.9萬元入手一伙同層單位，該單位其後以內部轉讓形式予母親。