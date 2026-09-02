港鐵屯門第16區2期巨無霸今截標　暫收4份標書　新地、恒地競投

早前截收28份意向書、商住總樓面逾300萬平方呎，並被外界譽為巨無霸的港鐵公司（0066）屯門第16區站第二期物業發展項目，將於今日（2日）截標。市場估值96.82至121.02億元，每呎估值由3,200元至4,000元。



暫收4份標書 新地獨資入標

據悉，項目至少錄得3份標書，當中包括新地（0016）以獨資方式入標、恒地（0012），以及2份不知名發展商代表。

屯門南延綫第16區站於2030年竣工

屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。

第二期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限為2,690,774平方呎，而商業總樓面面積上限則為334,760平方呎。

發展商及/或財團可選擇競投第二期物業發展項目商業部分的未來權益安排。

港鐵公司屯門第16區站第二期物業發展項目。

保留項目完整性、傾向單一財團奪發展權

港鐵屯門第16區第2期項目為矚目大型項目，涉及多達5,510伙，以及設有數十萬呎商場樓面的大型基座商場，成為過去40年來最大單一招標項目。政府早前表示為保留項目的完整性，將由單一財團奪得發展權，以發展住宅及基場商場部份，料能產生協同效應。

而較早前港鐵公司透露，因希望維持項目商場完整性，因此不傾向把項目「切細」推出，又指項目基座商場部份將提供「A、B餐」，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。

資料顯示，屯門第16區第2期總樓面約302.6萬平方呎，當中住宅樓面約269.1萬平方呎，涉及5,510伙，非住宅樓面約33.5萬平方呎，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。該項目將於2026年次季推出。

屯門第16區。

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