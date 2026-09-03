移民業主蝕錢照賣　338萬沽NOVO LAND開放式　4年帳面微蝕4.5%

二手市場轉旺，部分移民業主不惜蝕讓，亦加快放售單位套現。屯門NOVO LAND一伙開放式單位最新以338萬元沽出。原業主已移民，故授權家人代為放售，持貨四年轉手帳面輕微貶值4.5%。



移民業主338萬沽開放式

中原地產資深分區營業經理蕭俊邦表示，是次成交為NOVO LAND 1B期1座低層F室成交，實用面積253平方呎，屬開放式間隔。據知，原業主已移民故授權家人代為放售，單位最初以342萬元叫價開價，放盤約一個月，終減價4萬元至338萬元沽出，呎價13,360元。

至於，新買家為外區換樓客，因鍾情 NOVO LAND會所設施，加上樓齡新可免卻重新裝修，又見上址價錢略低於市場價，遂即睇即買 。

四年轉手帳面貶值4.5%

據知，原業主於2022年以354萬元一手買入，持貨至今約4年，是次轉手帳面蝕讓16萬元，單位期內貶值4.5%。蕭俊邦續指，NOVO LAND開放式單位現時叫價360萬元至400萬元不等，大部份連租約。

屯門NOVO LAND。

屯門NOVO LAND。

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