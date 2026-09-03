同區客入市大埔滌濤山海景3房戶　連車位作價1490萬　六年帳蝕15%

近期樓價走勢回暖，不過樓市高峰入市的買家依然要蝕住走。大埔滌濤山一伙海景三房戶以1,490萬元沽出，較6年前買入價帳面蝕讓近15%。



中原地產新界東高級分行經理張少聰表示，近期入市氣氛正面，帶動交投，大埔滌濤山最新錄15座高層A室，單位實用面積1,098平方呎，3房連套房及工人套房間隔，望海景，開價約1,550萬元，議價後連車位以1,490萬元沽出，平均呎價約13,570元。

代理指出，新買家為區內客，見單位少有放盤，價錢合理，即入市單位自用。

2020年買入價1750萬

據了解，原業主於2020年以1,750萬元購入單位，持貨約6年，是次易手賬蝕260萬元離場，單位期內貶值14.9%。

大埔滌濤山。

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