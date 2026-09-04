「納米樓始祖」又蝕！大埔嵐山三房953.8萬沽　7年蒸發近一球半

被稱為「納米樓始祖」的大埔嵐山，屋苑一伙三房單位新近以953.8萬元沽出，呎價約10,072元。原業主於7年前買入單位，帳面蝕讓146.2萬元離場，蝕幅13.3％。



中原地產高級分區營業經理黃達雄表示，是次成交為大埔嵐山6座中層G室，實用面積947平方呎，屬三房連套房及工人套房間隔，日前議價後以953.8萬元沽出，呎價約10,072元。至於，新買家為區內客，見屋苑配套完善，單位間隔合用，即決定購入單位自住。

2019年買入價1100萬

據知，原業主於2019年以1,100萬元購入上址，持貨約7年，現轉手帳面蝕讓146.2萬元，單位期內貶值13.3%。

早年「1家親」捆綁方式銷售納米開放式戶

大埔嵐山位於大埔鳳園路9號，由長實發展，於2014年3月起入伙，由於發展商當年以「1家親」等創新的捆綁方式推售大單位及面積低於200呎的開放式單位，因而被社會廣泛稱為香港的「納米樓始祖」。

大埔嵐山。（資料圖片／羅君豪攝）

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