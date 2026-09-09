用家「追價」至新高 730萬購銀禧花園兩房 上手摸頂入市照贏！
撰文：李煥好
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住宅樓市續熾熱，有鐵路沿線屋苑錄得新高成交價。涉及火炭銀禧花園一伙高層兩房單位，新近獲買家追價至730萬元沽出，一舉創下屋苑同類單位三年新高，呎價約14,427元。
惟該買家雖然追價至「破頂」，但成交價仍比銀行750萬元的估價低出約20萬元或約2.7%。原業主於2019年樓市高位時買入，持貨7年帳賺130萬元，單位期內升值約22%。
美聯物業高級區域經理關啟峰表示，上述成交單位為銀禧花園8座高層F室，實用面積約506平方呎，屬兩房間隔，望東南馬場景觀。據了解，買家心儀單位外望馬場景，故不惜追價入市作自住用途。單位終以730萬元成交，創屋苑同類單位三年新高，為該屋苑自5月底以來同類單位第4次造價攀升，成交呎價約14,427元。
成交價仍較銀行估價低20萬
買家雖然追價創下近年新高，但參考該單位之網上物業估價，恒生網上估價為750萬元，是次成交價較銀行估價低約20萬元或約2.7%。
原業主持貨7年 帳賺130萬
翻查資料，原業主於2019年樓市高峰期以600萬元購入單位，持貨7年，是次轉手帳面獲利130萬元，單位期內升值約22%。
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