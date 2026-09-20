內地客666萬購University Hill　業主揸三年蝕5%　仲未返到家鄉！

一手新盤熱銷，帶動部分購買力回流二手市場尋寶。大埔半新盤University Hill新錄得一宗「一手轉二手」的買賣個案，有內地買家早前入標一手項目未能成功購得心儀單位，隨即回流二手市場，以666萬元購入一伙兩房單位自住。原業主於2023年一手入市，持貨約3年轉手，帳面微蝕34萬元或約4.9%離場。



中原地產高級資深分區營業經理招權峰表示，上述成交物業為大埔University Hill 2B期2座低層B2室，實用面積406平方呎，採兩房間隔。單位日前經過議價後，最終以666萬元沽出，呎價約16,404元。

上述成交物業為大埔University Hill 2B期2座低層B2室，實用面積406平方呎，採兩房間隔。（黃浩謙攝）

一手入標無果 遂轉戰二手市場

據了解，新買家為內地客，早前曾參與其他一手項目的投標，惟最終未能成功購入心儀單位。該名買家未有放棄入市計劃，隨即轉戰二手市場覓盤，睇中University Hill屬半新屋苑，加上單位間隔合用，遂決定購入作自住用途。

2023年700萬一手購入 三年貶值約4.9%

翻查紀錄，原業主於2023年以700萬元向發展商一手購入上址，持貨至今約3年，是次轉手帳面虧損34萬元，單位期內微幅貶值約4.9%。

大埔白石角University Hill。（資料圖片）

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