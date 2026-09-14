仲蝕緊！大埔海日灣三房揸逾一年　高估價易手仍蝕276萬

樓市陸續向好，惟部分屋苑仍見蝕讓。涉及大埔白石角海日灣一伙三房單位，新近以2,968萬元沽出，呎價約21,035元。原業主持貨逾一年，帳蝕276萬元或8.5%走。



中原地產分行經理曾嘉滙表示，上述成交單位為海日灣A2座中層B室，實用面積1,411平方呎，屬三房連套房及工人套房間隔。據悉，業主開價約3,088萬元，日前議價後以2,968萬元沽出，呎價約21,035元。而新買家為外區客，購入單位自住。

較銀行估價高約8.8%

根據恒生銀行網上物業估價，該單位的最新估價為2,727萬元。換言之，該單位的最新成交價較估價高241萬元或約8.8%。

成交單位為海日灣A2座中層B室，實用面積1,411平方呎。（資料圖片）

揸手逾一年 帳蝕276萬走

資料顯示，原業主於2025年7月以3,244萬元購入上址，持貨逾一年，現轉手帳面蝕276萬元離場，單位期內貶值8.5%。

年內9宗二手蝕讓

事實上，海日灣年內不乏「見紅」。翻查該屋苑的成交記錄，計及上述單位，年初至今錄得至少9宗二手蝕讓個案，蝕幅介乎7%至28%。

大埔海日灣。（資料圖片）

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