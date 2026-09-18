對手仲還緊價　用家追價30萬搶新葵興花園三房　貴過新裝修同類戶

近期市況持續造好，二手市場屢見買家入市，更有屋苑出現「搶盤戰」。涉及葵涌新葵興花園一伙三房單位，放盤僅數小時即吸引多組客。最終由一名「80後」上車客，趁競爭對手仍在屋苑大堂討價時，成功追價至720萬元「截糊」單位。令人意外的是，是次成交價竟較數日前屋苑另一伙全新裝修的同類單位，大幅高出110萬元或18%。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為新葵興花園C座高層6室，實用面積570平方呎，採三房間隔，單位景觀開揚，室內裝修亦清簡企理。

據悉，該單位放盤僅數小時即獲承接。原業主日前中午叫價730萬元放盤，即吸引三組買家睇樓。

上述成交單位為新葵興花園C座高層6室，實用面積570平方呎，採三房間隔。（資料圖片）

對手於大堂商議 80後客帶票追價截糊

當日其中一組買家即場還價690萬元，但未獲業主接納，其後仍留在屋苑大堂和家人商討，計畫加碼洽購。另一名「80後」上車客得悉有其他買家正積極洽購，遂立即帶票折返單位，並由690萬元逐步加碼洽購，最後追價30萬元，成功以720萬元購得心頭好，呎價12,632元。該成交價較數日前屋苑全新裝修的同類單位，高出110萬元或18%。

持貨24年獲利560萬

資料顯示，原業主於2002年以160萬元一手購入物業，是次轉售帳面獲利560萬元，單位24年間升值3.5倍。

新葵興花園。（資料圖片）

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