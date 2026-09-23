屯門棕月灣四房套1388萬沽　22年賺逾7球　較樓市高位仍賣平三球

樓市氣氛轉旺，屯門掃管笏棕月灣有逾1,600平方呎中層四房套單位，新近以1,388萬元連車位沽出，上手最終持貨22年轉手，單位帳面賺706萬元升值約1.21倍。至於新買家為同區換樓客。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，成交單位為屯門掃管笏棕月灣1座中層B室，實用面積1,603平方呎，屬四房套加工人房間隔，外望黃金海岸沙灘海景，原業主開價1,500萬元，經議價112萬元後，以1,388萬元連車位沽出，呎價8,658元。

造價較樓市高位賣平三球

至於，新買家為同區換樓客。參考同類成交單位為1座低層A室，要追溯至2021年10月以1,688萬元連車位沽，反映今次成交單位較樓市高峰時賣平約300萬元。

至於，原業主早於2004年9月斥資628萬買入上址，持貨至今22年，是次轉手帳面賺706萬元，單位期內升值約1.21倍。

↓↓屯門掃管笏棕月灣1座中層B室↓↓

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