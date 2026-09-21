慳成本大法？優品360「行過對面」租眾安街金舖　面積減半慳兩成

本地零售市道未回復昔日光景，連含「金」量高的特色街道亦要面臨寒冬洗禮。被政府重點推介為「荃灣珠寶金飾坊」的眾安街，街內一個曾由老牌金行「謝瑞麟」長租逾十年的地舖，交吉近一年後終獲承接。



不過新租客並非珠寶同行，而是主打平價路線的連鎖零食店「優品360」。該舖最新月租18萬元，較高峰期大幅滑落四成。更有趣的是，優品360今次並非逆市擴充，而是由正對面的大舖「大屋搬細屋」，縮減近半面積以節省租金開支。



上述物業為荃灣眾安街86號地舖，建築面積約1,200平方呎。該舖自2025年起一直丟空，原本叫租每月22萬元，候近一年後，近日終獲優品360以每月18萬元承租，呎租約150元，簽署3年租期。

上述物業為荃灣眾安街86號地舖，建築面積約1,200平方呎。（資料圖片）

金行光環褪色 零食店18萬月租進駐

翻查記錄，該舖自2012年起便由知名珠寶金行謝瑞麟租用，首份租約月租24萬元，其後拾級而上，至2018年零售極盛時期，月租更攀升至30萬元的高峰，呎租約250元。惟2021年後租金掉頭向下，謝瑞麟離場前月租已回落至22萬元。如今由優品360以18萬元接手，租金不僅較高位大幅縮水12萬元或40%，更跌穿了12年前的起步價。

慳成本大法 優品360「行過對面」縮舖減租

優品360是次租舖，原來並非擴張版圖。 優品360原本在正對面的眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心地下，租用一個面積2,270平方呎的巨舖長達十年。目前該舊舖租約將於9月底到期，月租為22.61萬元。

而品牌決定放棄續租，直接「行過對面」轉租眾安街86號地舖。經此一搬，雖然新分店面積大幅縮水約47.1%，但每月租金開支成功慳返4.61萬元或20.4%。

「珠寶金飾坊」少一員 謝瑞麟全面撤出荃灣

荃灣眾安街、沙咀道及川龍街一帶不乏珠寶金飾店，政府更曾將該處包裝為「荃灣珠寶金飾坊」，向旅客重點推介。目前在該帶街道，多家龍頭珠寶金行如周大福、周生生、六福及老鳳祥等依然屹立不倒。唯獨謝瑞麟在撤出上址後，意味著品牌已全面撤出荃灣區。

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