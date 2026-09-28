同行變租客　中銀自用中環巨舖100萬租予工行　位處IFC必經之路！

俗語有云「同行如敵國」，但在寸金尺土的中環核心商業區，隨時可以「化競爭對手為客」！毗鄰環球大廈、中環站A出口的干諾道中近8,000呎單邊巨舖，原本由中國銀行（香港）自置及自用長達數十年。自中銀於去年底撤出並將分行搬遷後，隨即將其推出市場放租。



有趣的是，該舖最新獲另一內銀巨頭中國工商銀行（亞洲）承租，市傳月租約100萬元，呎租約129元，上演同行「同舖接力」。



傳工行百萬月租承接 灣仔分行11月中遷入

涉及物業為中環干諾道中13至14號歐陸貿易中心地下W舖及1樓，總建築面積7,751平方呎。市場消息透露，該巨舖最新獲中國工商銀行（亞洲）承租，月租料約100萬元，呎租約129元。現場所見，該舖位處轉角單邊位置，目前已大面積圍上白色圍板進行裝修。

中環干諾道中13至14號歐陸貿易中心地下W舖及1樓。（蔡偉南攝）

由「隔籬鄰舍」到「同舖交接」

工商銀行官網近日亦已「通天」，發出的相關通知證實該舖將成為工行新據點。而原位於灣仔軒尼詩道117至123號的灣仔分行，將於11月中起正式遷往上述新地址，並將易名為「干諾道中分行」繼續營運。

無巧不成書，工銀這個灣仔舊址，與中銀的另一間分行僅僅「隔住一個舖位」！換言之，兩大銀行由灣仔區的「隔籬鄰舍」，一路將緣分延續到中環上演「同舖交接」。

盡享中環站人流 現已圍板裝修

事實上，該中環舖位的地理位置得天獨厚，緊鄰位於中環心臟地帶「環球大廈」正門入口，旁邊為港鐵中環站A出口，並連接高架行人天橋，經天橋可前往國際金融中心（IFC）、中環渡輪碼頭及各商廈。因此每日人流如鯽，有大量上班族及市民途經該舖。

有市場人士分析，此地理位置不乏上班族等，人流極度密集。對銀行來說，除方便吸納高淨值客群及企業客戶外，舖面本身就是一塊絕佳的免費「超級巨型廣告牌」。

中銀自用數十年、轉作收租

翻查資料，物業業主以「THE KWANGTUNG PROVINCIAL BANK（廣東省銀行）」名義作登記，早於1983年已買入上述物業。其後於2001年，廣東省銀行香港分行正式被合併入中銀香港網絡，意味著該物業實質歸中國銀行所有。

過去數十年來，該舖一直由中國銀行（香港）干諾道中分行自用。直至去年12月中，中銀官網宣布該分行正式結束服務，並將業務及人手遷往同區的德輔道中永安集團大廈。中銀「騰出」這件持貨逾40年的物業後，最終選擇將其租予「競爭對手」工銀，成功由「自用」轉身為「包租公」。

該舖由中國銀行（香港）干諾道中分行自用數十年。（資料圖片）

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