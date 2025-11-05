康樂園三屍劫殺案凶宅　無人出價收回　拍賣會15項物業全數流拍

曾發生轟動全港三屍劫殺案的大埔康樂園洋房物業，今日下午（5日）透過忠誠拍賣行進行拍賣，開價1,180萬元。不過該洋房最終未獲買家出價，直接被收回流拍收場。而拍賣會今日推出15項物業拍賣，吸引僅約13人到場，最終全數15項物業流拍。



今日拍賣會最矚目的拍賣物業為上述康樂園一幢洋房連花園，實用面積1,596平方呎，據放盤圖片所見，全屋內櫳新淨，有靚裝修。

開拍價較銀行估價折讓約43.8%

物業開價1,180萬元拍賣，根據銀行最新估價，該物業價值約2,100萬元，意味著開價較估價低約920萬元，折讓約43.8%。

每口叫價10萬、無人出價直接流拍被收回

該單位每口叫價10萬元，不過拍賣期間沒有任何買家舉手競投，最終該洋房在無人競投的情況下，直接流拍被收回。

忠誠拍賣會今日推出15項物業拍賣，吸引僅約13人到場，最終全數15項物業流拍，包括曾發生轟動全港三屍劫殺案的大埔康樂園洋房。（李煥好攝）

43年前曾發生三屍劫殺案

該物業在1982年曾發生一宗駭人聽聞的三屍劫殺案，當時一名為康樂園別墅裝修的32歲泥水工人進入上述洋房屋內行劫，及後遭屋內人士撞破並將屋內三人，當中包括33歲女戶主、8歲女兒，以及4歲兒子殺害並置於儲物房及浴室，最終被捕後判終身監禁。

康樂園事故單位流拍 銀碼大、買家難Full Pay購入

忠誠拍賣部總經理鄭世傑表示，是次流拍的康樂園事故單位價錢「抵買」，但「遇唔啱客」。皆因該單位銀碼較大，加上銀行未必肯為凶宅做按揭，而多數買家又難以Full Pay購入，從而流拍。他強調，若出售事故單位，其銀碼為關鍵，「康樂園如果開700萬，就會有人爭住來買。」

全數物業流拍 鄭世傑：經濟環境差、買家對後市信心不足

另外，是次拍賣的15項物業皆流拍。談及拍賣場市況，鄭世傑指出，減息後賣家睇好後市，但現時經濟環境尚差，買家對後市信心不足，因擔心樓價續跌而出價審慎，所以「賣方肯平就有人買」。