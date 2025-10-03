收租王永倫250萬拍賣沽樓齡50年舊樓　吸5組客競拍、終搶高25%

近年頻頻沽售旗下房地產資產的「收租王」永倫集團或相關人士，最新再有減磅行動。最新在私人拍賣場放售兩伙樓齡超過50年的單位，最新以250萬元沽出慈雲山萬年戲院大廈一伙532平方呎連平台戶，據知獲5組客搶購，最終搶高50萬元沽出。



吸引5組客出價 低層G室搶高25%沽

由「收租王」永倫集團相關人士持有的慈雲山萬年戲院大廈低層G室及低層H室，昨日以分別以200萬元及225萬元叫價推出拍賣。

當中低層G室則成功在昨日沽出，單位實用面積532平方呎，連183平方呎平台，最終吸引5組客出價，並搶高25%至250萬元沽出，呎價約4,699元。至於另一伙為低層H室，實用面積466平方呎，連269平方呎平台，以225萬元叫價推出拍賣。

↓↓慈雲山萬年戲院大廈低層G室↓↓

↓↓慈雲山萬年戲院大廈低層H室↓↓

永倫集團相關人士2002年150萬買兩伙

資料顯示，上述兩伙單位原業主以公司名「SKY FIELD DEVELOPMENT LIMITED」在2002年以150萬元買入，其董事包括永倫集團創辦人倫志炎兒子、集團主席倫耀基及其相關人士。