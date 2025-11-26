粉嶺極殘兩房雜物屋拍賣！銀主開價189.9萬　五度抵押至少借280萬

粉嶺坪洋兩房村屋銀主盤，透過私人拍賣行以開價189.9萬元推出拍賣，呎價5,602元，雖然單位低價放售，惟內櫳情況殘舊，當中有一間睡房更是堆積大量雜物，單位梗廚極殘滿佈油跡及鏽跡。原業主曾五度抵押單位向銀行及財仔借錢，至少借貸約280萬元，單位終淪銀主盤收場。



上述單位為粉嶺坪洋108A號1字樓銀主盤，屬兩房間隔，由忠誠拍賣於11月26日推出，實用面積339平方呎，據單位圖片所見，單位內籠殘舊，外望爛地。

大量雜物堆積睡房、梗廚極殘滿布油跡及鏽跡

客飯廳位置雖闊落但有不少雜物，其中一間睡房更加堆積大量書籍及雜物，情況更是堆滿一張碌架床。單位雖以梗廚設計但極為殘舊，當中爐頭及洗手盤位置有大量油跡及鏽跡。據知，拍賣行資料顯示，目前銀主開價189.9萬元，平均呎價為5,602元。

2011年入市 其後14年至少借5次錢共280萬

據了解，上述單位原業主早於2011年2月，透過聯名方式以約82.5萬元購入單位，在同年以內部轉讓方式改為一人持有。

而在2011至2023年期間，涉及至少5宗財務公司的借貸紀錄，合共至少借貸280萬元，最終在2023年淪為銀主盤收場。若單位以開價189.9萬元沽出，單位期內升值107.4萬元或1.3倍。