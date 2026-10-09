當年掃5伙！「百老匯千金」李惠貞連沽York Place　共套現1796萬

當年爽手連掃多伙，如今見市好趁機沽貨套現？百老匯電器太子女李惠貞，18年前斥資約4,124萬元連掃灣仔York Place合共5個單位，今年連環套現。繼5月份先沽一伙後，最新再以836萬元售出一伙兩房中層戶，帳賺約150萬元或約21.8%離場。單計近月接連沽出的這兩個單位，已為其合共套現1,796萬元。



涉及物業為灣仔莊士敦道York Place中層C室，實用面積421平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位業主叫價838萬元，雙方議價後以836萬元易手，呎價約19,857元。

百老匯李惠貞持有 18年間價升逾兩成

資料顯示，該單位的原業主為百老匯電器太子女李惠貞。她早於2008年7月原以845萬元購入上址，惟其後於2009年更改付款方案，令最終成交價相應下調至686.6萬元。換言之，以最終成交價686.6萬元計算，她持貨約18年，帳面獲利約150萬元離場，單位期內升值約21.8%。

涉及物業為灣仔莊士敦道York Place中層C室，實用面積421平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

2008年一口氣掃5伙 近月連環出貨

據了解，李惠貞對灣仔York Place「情有獨鍾」，早於2008年便斥資約4,124萬元，大手買入該屋苑共5個單位。隨著樓價持續回升，她亦開始分階段沽貨套現。除了上述中層C室外，她於今年5月亦沽出York Place一個中層B室單位，實用面積496平方呎，當時成交價為960萬元，帳面獲利157.7萬元。單計近月接連沽出的這兩個單位，已為其合共套現1,796萬元。

灣仔莊士敦道York Place。（資料圖片）

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