恒基中環商業地王命名Central Yards　設全港唯一百老匯式大劇院

恒地（0012）於2021年以508億元投得的中環新海濱3號商業地王項目，正式命名為 Central Yards。項目總樓面面積逾160萬平方呎第一期預計於 2027年開幕，第二期則計劃於2032年落成。



發展商指出，Central Yards將引入全港唯一私營百老匯式大劇院，該演藝劇院設有逾1,100個座位，可作旗艦音樂會，以及沉浸式製作及跨領域藝術匯演等。



第一期2027年開幕、寫字樓已租出逾七成

Central Yards甲級辦公室大樓及附屬樓面總面積逾70萬平方呎，並擁有中環區內最大的單層辦公室面積，專為現代企業總部及創新金融企業量身打造。目前，Central Yards第一期辦公室大樓及附屬樓面已租出逾七成，其餘樓面亦獲多間知名國際企業積極洽談。

全港唯一私營百老匯式大劇院、涉逾1100個座位

Central Yards亦將引入全港唯一私營百老匯式大劇院，該演藝劇院設有逾1,100個座位，配備國際級的表演區空間以及前後台全功能的燈光及音響設備等，可靈活承接各類世界級演出與活動，包括全球首映禮、旗艦音樂會，以及沉浸式製作及跨領域藝術匯演等。

李家誠：Central Yards代表集團對這個城市的堅定承諾

恒基兆業集團主席李家誠表示，集團扎根香港，Central Yards 代表著集團對這個城市的深厚情感與堅定承諾。作為一個充滿活力，匯聚自然、文化、抱負與歡樂的核心樞紐， Central Yards將成為助力推動香港邁向全球。

Central Yards以「橋」為 基礎理念由中環新海濱延伸約400米，是中環首個而且最長的橫向大型建築，將重塑香港標誌性的天際線。

恒基兆業集團主席李家誠。

該項目早前獲屋宇署批建3座樓高4至6層的商業樓宇，另設有4至6層地庫及3至4層平台，其中1座設有指定用作政府、機構或社區設施的樓面（GIC），整個項目涉可建總樓面約174.72萬平方呎。

↓恒基中環商業地王發展模擬圖↓