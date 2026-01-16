恒地The Henderson九成出租率　中環Central Yards首期2027年開幕

成立50年的恒地（0012）表示，位於中環美利道商廈The Henderson出租率達九成，另中環新海濱3號商業地王項目Central Yards第一期將於第二季平頂，目標於2027年開幕。



The Henderson出租率達九成 不少國際企業進駐

另一方面，該集團表示旗下The Henderson持續吸引國際企業、著名品牌和專業服務機構進駐，最新出租率已達九成。

當中包括全球另類投資公司Point 72、 私募資產二級市場投資公司科勒資本Coller Capital 、私募基金公司General Atlantic、 對沖基金公司Aeonea、 投資管理公司 Cohen & Steers、律師事務所Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP、西村朝日法律事務所（Nishimura & Asahi )、高級製錶品牌愛彼 、 藝術及奢侈品拍賣行佳士得等。

中環商業地王Central Yards首期今年第二季平頂 2027年開幕

至於，恒地旗下中環新海濱3號商業地王項目Central Yards，總樓面面積逾160萬平方呎。當中第一期將於2027年開幕 ，並預計於今年第二季平頂，第二期亦計劃於2032年落成。目前Central Yards第一期，有逾7成辦公室大樓及附屬樓面面積已獲承租，並創下中環核心商業區數十年來最大宗單一辦公室租賃紀錄。

恒地成立50年 恒地李家傑、李家誠：對香港未來充滿信心

恒基兆業地產集團主席李家傑及李家誠表示，恒基地產深耕香港半世紀，與香港發展一脈相承，對香港的未來充滿信心。集團會繼續與各界攜手合作，助力推動香港的 長遠 繁榮與可持續發展。