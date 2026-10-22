「阿爺」吳鎮科家族拆售銅鑼灣15層商廈樓面　入場費1625萬起

地產界人稱「阿爺」、鎮科集團已故創辦人吳鎮科家族近期多次沽貨，最新再度放售旗下核心區物業，該家族委託中原（工商舖）拆售旗下位於銅鑼灣敬誠街9 Keswick Street一籃子物業，建築面積約1,310至1,949平方呎，意向價由約1,624.4萬元起，呎價則由約11,600元起。



中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事黃瑋琮表示，上述為銅鑼灣敬誠街9至11號 9 Keswick Street一籃子物業，分佈於地下、1、2、4至6、8至10、12至17樓，合共15個全層樓面，每層建築面積約1,310至1,949平方呎，入場價由約1,624.4萬元起，意向呎價由約11,600元起。另外，8樓全層為特色單位，設有面積為85平方呎的平台，可作戶外休憩、綠化花園或客戶接待之用。

銅鑼灣敬誠街9至11號9 Keswick Street。（資料圖片）

吳鎮科家族成員持有

資料顯示，業主以「滙運置業有限公司（UNION LUCK PROPERTIES LIMITED）」作登記，其公司董事為吳力（ERIC），為本港老牌家族鎮科集團創辦人吳鎮科的兒子。

適合醫療診所、金融機構、家族辦公室及會所等

中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事莊朗文補充，受惠於旅遊及金融雙重利好，銅鑼灣核心商業區前景向好。而上述物業極適合醫療診所、金融機構、家族辦公室、高級會所及展廳作自用或長線投資。

銅鑼灣敬誠街9至11號9 Keswick Street。（代理提供）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。