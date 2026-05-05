繼名下商廈淪銀主盤　吳鎮科家族放售中環擺花街商舖　估值逾2億

有老牌家族放售名下核心區物業。鎮科集團創辦人吳鎮科兒子持有的中環擺花街29號一籃子商舖，最新委託萊坊及戴德梁行作公開招標出售，市場估值預計逾2億元。而截標日期為2026年6月17日（星期三）中午12時。



上述物業為中環擺花街29號地下D、E、F及G舖，以及1樓A、B、C及D單位，從皇后大道中步行約10分鐘即可到達，並與荷李活道、大館及 PMQ 相連。該一籃子物業的銷售面積為1.26萬平方呎，市場估值預計逾2億元。

合計佔大廈業權份數超過20%

萊坊執行董事兼大中華區私人客戶主管麥子興表示，目前該物業的地舖租戶包括法式高級餐廳及知名英國麵包店，一樓則由品酒會所進駐。戴德梁行資本市場部董事楊禮雄表示，現委託出售的中環大廈商舖，店面總闊度達65呎，門面開揚奪目。再者，是次出售商舖合計佔大廈業權份數超過20%，為有意收購整幢大廈進行重建的投資者，提供了重要的戰略誘因。

上述物業為中環擺花街29號地下D、E、F及G舖，以及1樓A、B、C及D單位。（代理提供）

業主為鎮科集團相關人士 近年不乏減磅個案

資料顯示，上述一籃子物業的業主以亨利實業有限公司（GO-ON-WELL COMPANY LIMITED）名義作登記，其公司董事為吳力（ERIC），為本港老牌家族鎮科集團（0859）創辦人吳鎮科的兒子。

值得留意，鎮科集團近年不乏減磅個案。譬如於去年初以招標形式推出尖沙嘴堪富利士道1號全幢商廈，當時市場估值約16.8億元。另外於上月底，該集團名下的銅鑼灣邊寧頓街13號全幢商業大廈BIZ AURA，淪為銀主盤並作公開招標，意向價約4億元。

右：鎮科集團創辦人吳鎮科。（網上圖片）

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