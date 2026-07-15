核心區舖價暴瀉！吳鎮科家族沽尖沙咀加拿分道舖　揸12年仍跌67%

商舖市道冰封未解，不乏業主「重傷」黯然退場。由已故地產界人稱「阿爺」、鎮科集團創辦人吳鎮科家族，其所持有的尖沙咀加拿分道一個500呎地舖，新近以2,380萬元易手，呎價約4.76萬元。吳鎮科家族長情持貨12年，帳蝕4,870萬元，舖價期間暴瀉67.2%！



涉及物業為尖沙咀加拿分道4B至6H號集友大廈地下2號舖，建築面積約500平方呎。據悉，該舖最新以2,380萬元沽出，呎價約47,600元。此舖現由藥房承租，月租約8萬元。以最新成交價計算，新買家料享約4厘回報。

涉及物業為尖沙咀加拿分道4B至6H號集友大廈地下2號舖，建築面積約500平方呎。（李煥好攝）

鎮科集團吳氏家族沽貨 舖價蒸發近五千萬

資料顯示，該舖原業主以「君佳發展有限公司（CHAMP WELL DEVELOPMENT LIMITED）」作登記，其董事為一名吳姓人士，屬鎮科集團的已故創辦人吳鎮科之家族成員。該家族早於2014年斥約7,250萬元購入，持貨12年，帳蝕4,870萬元或約67.2%。

吳鎮科家族早於2014年斥約7,250萬元購入，持貨12年，帳蝕4,870萬元或約67.2%。（李煥好攝）

近期活躍沽貨套現 上月賣尖沙咀舖賺逾六成

事實上，吳鎮科及其相關人士近年多有沽貨動作，涵蓋商舖及商廈等物業。最新於上月以約5,000萬元，沽出尖沙咀彌敦道27至33號良士大廈一個千呎舖位，呎價約5萬元。該家族長情持貨36年，帳面賺2,000萬元或約66.7%。

涉及物業為尖沙咀彌敦道27至33號良士大廈地下A2號舖，建築面積約1,000平方呎。（資料圖片）

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