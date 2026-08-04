「阿爺」吳鎮科家族9億沽銅鑼灣商廈　17億購入重建　狂蝕超過8億

地產界人稱「阿爺」、鎮科集團已故創辦人吳鎮科家族近期多次沽貨，最新以8.92億元沽出銅鑼灣亨利集團中心全幢商廈及一籃子物業，帳面最少蝕讓逾8億元。



資料顯示，上述銅鑼灣邊寧頓街14號亨利集團中心、以及廣旅集團大廈地下3號舖及車位，上月初以8.92億元登記沽出。

值得留意，吳鎮科家族在2017年以17億元向資本策略地產（0497）購入邊寧頓街一籃子物業，包括伊榮街1至5號 J Plus Hotel酒店、邊寧頓街14號全幢舊樓，以及銅鑼灣敬誠閣舖位。吳氏家族購入後上述地盤後重建為亨利集團中心，於2021年落成，樓高約26層高，總樓面約8.12萬平方呎。

吳鎮科家族於2017年再斥資7,980萬元購入邊寧頓街18號廣旅集團大廈地舖3號及一籃子車位，即共涉資17.798億元。

銅鑼灣亨利集團中心以8.92億元沽出，帳面最少蝕讓逾8億元。

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