雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會入市　4900萬購大埔新興花園商場舖

工商舖市場仍處低位，大型醫療機構斥資近半億元入市。雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會最新以約4,900萬元買入大埔新興花園一籃子舖位，佔地約4,000平方呎。



上述成交為大埔南運路新興花園（商場）一籃子舖位，建築面積約4000平方呎，成交價4,900萬元，目前由惠康承租。該舖位新買家為雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會（ALICE HO MIU LING NETHERSOLE CHARITY FOUNDATION）。

原業主為郭木財家族及馬亞木家族

至於原業主則為FU LAM INVESTMENT COMPANY LIMITED，其公司董事為郭木財家族相關人士及小巴大王馬亞木家族相關人士，包括郭創華、郭立賢、郭順成、馬僑文、馬僑武、馬雍景。

2004年買入價2770萬

該舖位早於2004年9月買入，當時購入價約2,770萬元，即持貨22年，升幅約77%。

大埔南運路新興花園。

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