過江龍交學費？「和府撈麵 」羅素街港首店執笠　傳獲零售商頂租

近年內地餐飲品牌大舉南下攻港，無論是核心區或是民生區均見「插旗」熱潮。然而數年過去，市場逐漸交出答案，這批過江龍正遭受香港高昂營運成本的殘酷考驗，甚至頻現「退場潮」！



最新涉及曾雄心壯志劍指「在港上市」、「大規模擴張」的內地麵食品牌「和府撈麵」，其位於銅鑼灣羅素街的攻港首店，每日需狂賣近200碗麵才能應付30萬元租金。最終於開業不足三年下執笠離場，為南下攻港交下「學費」。另外，和府撈麵早已於今年7月份將該舖「放頂租」，並最新已獲零售商接手。



涉及的舖位位於銅鑼灣羅素街2至4號二千年廣場（Plaza 2000）地下1號舖，建築面積約1,570平方呎，面向區內地標商場時代廣場，人流暢旺。該舖位於2024年初由內地麵食品牌「和府撈麵」租用，作為南下香港的「頭炮」分店，當時月租約30萬元，呎租約191元。

羅素街首店終告結業 現已圍板裝修

然而，網上顯示該舖目前已經結業。從現場照片亦可見，該舖位正處於施工狀態，雖然門框頂部仍保留有「和府撈麵」的招牌，但門面已被白色圍板完全圍封，料正在進行交吉還原工程，或是為新租客進行內部裝修。

微加7%至32萬放租 市傳獲零售商承接

據悉，和府撈麵早於今年7月份為舖位尋求「頂租」，叫租微升2萬元或約7%至32萬元，呎租約204元，接受議價至20餘萬元，且零頂手費，連裝修、生財工具及牌照一併承接。市場消息指，該舖於今年9月初成功租予零售商，惟未披露最終租金水平。

曾獲投資推廣署引薦 欲在港上市及「大規模擴張」

回顧和府撈麵的攻港之路，起初可謂自帶光環。和府撈麵當年獲本港投資推廣署協助引入，曾被視為兩地商業合作的成功案例。當時和府餐飲管理公司董事長李學林曾意氣風發地表示，「公司已在香港組建團隊，將開設第一家餐飲門店，隨後將在港大規模擴張，並希望以香港為節點，進一步布局東南亞市場。同時，公司也已啟動在港上市計劃。經前期調研後，對香港市場很有信心。」

2024年初和府撈麵租用該舖作為攻港首店，當時於圍板預告即將開業。（柳英傑攝）

在港尚7間分店

可惜理想與現實存在落差，這間備受矚目的首店攻港不足三年便黯然結業。至此，該品牌在香港的版圖尚餘7間分店，位置包括旺角、尖沙咀、荃灣、元朗、大埔及上水等。

核心區運營成本高昂 過江龍面臨壓力

有市場人士分析指，近年大批內地餐飲品牌南下攻港，為了盡快「響朵」，往往不惜落重本進駐核心區貴價地段。然而，香港高昂的租金及人工及營運成本，令這批過江龍面臨巨大壓力。若以和府撈麵一碗「當歸豬骨湯梅肉麵」售價58元計算，該店每月需要賣出高達5,172碗麵，即平均每日最少要賣出172碗，才僅僅足夠支付租金開支。

名牌Prada曾近億元承租 如今呎租較高位腰斬

翻查物業歷史，該舖位原屬二千年廣場地下至2樓、合共3層的超級巨舖之一，由「玩具大王」蔡志明持有。該巨舖昔日曾獲意大利國際名牌Prada承租作為旗艦店，高峰期月租高達900萬元，呎租約450元。惟隨着零售市況逆轉，Prada提早於2020年2月離場，業主隨後將巨舖拆細成5個舖位出租。

若以業主最新意向呎租約204元與Prada巔峰時期相比，該舖呎租已大幅回落約55%。

PRADA曾租用銅鑼灣2000年廣場地下至3樓作旗艦店。（資料圖片）

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