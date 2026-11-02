堅持就是勝利！年輕夫婦690萬買葵涌廣場三房　上手29年帳賺逾3球

二手市場轉旺，葵涌廣場一伙三房新近以690萬元沽，上手業主持貨29年，轉手帳面賺330.5萬元離場。至於，新買家為年輕夫婦，在首度還價失敗後再接再厲，終成功買入心頭好，成交價較銀行估價平50萬元。



年輕夫婦690萬買葵涌廣場三房

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌廣場1座高層F室，實用面積493平方呎，屬三房間隔，新近以690萬元沽出，呎價13,996元。

至於新買家，則為一對年輕夫婦，一直心儀葵涌廣場三房單位，約兩星期前已睇中上述成交單位，當時銀行估價740萬元，惟起初有心理關口，不願以高於700萬元樓價入市，於是首度還價680萬元被業主婉拒。

↓↓葵涌廣場1座高層F室↓↓

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同日有另一買家出價705萬元後終轉買另一單位，因此令單位叫價拉低至705萬元，於是年輕夫婦見機不可失，決定提早一日出價690萬元嘗試買入單位。因近日股票波動，加上業主見不少準買家大多只傾價不落訂，認為該對年輕夫婦誠意十足，最終答應以690萬元沽出。

至於原業主於1997年以359.5萬元購入單位，持貨約29年，是次轉手帳面獲利330.5萬元，單位期內升值92%。

葵涌廣場。

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