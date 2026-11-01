盛滙李根興蝕放銀津茶餐廳舊址！叫價2290萬　曾Threads爆紅救舖

【盛滙商舖基金/李根興/舖位/蝕讓/Threads/銀津點心茶餐廳】曾於2024年底在社交平台Threads上爆紅、憑藉「太子女」發文而成功逆轉生意的旺角花園街「銀津點心茶餐廳」，其所在的舖位最新被資深投資者李根興旗下的盛滙商舖基金推出市場放售，意向價約2,290萬元，較買入價平810萬元或約26.1%。呎價約13,879元。



今年9月份，銀津宣佈最終仍不敵貴租而結業。據瞭解，其當時月租為8.8萬元。而銀津結業後，盛滙基金曾將舖位以每月9.8萬元招租。



利嘉閣（工商舖）地產商業部/商舖部及投資部聯席董事許建方表示，是次放售的舖位涉及旺角花園街108號地下連閣樓，總建築面積約1,650平方呎。業主意向售價約為2,290萬元，呎價約13,879元。

盛滙商舖基金持有 蝕逾26%放售

資料顯示，該舖位的業主以「VIRGO WINTER COMPANY LIMITED」名義登記，為李根興旗下的盛滙商舖基金所有。盛滙於2020年底斥3,100萬元購入，即最新放售價較買入價平810萬元或約26.1%。

是次放售的舖位涉及旺角花園街108號地下連閣樓，總建築面積約1,650平方呎。（代理圖片）

Threads爆紅茶餐廳 「太子女」發文救生意

提起這個舖位，可能部分人不會感到陌生。翻查資料，現址租客「銀津點心茶餐廳」曾於2024年在Threads上引起廣泛關注。當時店主女兒發文指出，面對店舖對面新開點心店的強勢競爭，加上店舖門面不幸被小巴站遮擋，令這間小店的生意一度陷入寒冬。她當時更在帖文中大讚自家點心「味道都唔輸畀大型茶樓」，懇求網民到店支持。

宣佈不敵8.8萬月租而結業 盛滙曾每月9.8萬招租

結果這篇充滿人情味的帖文引起極大迴響，大批熱心網民紛紛湧到該店光顧排隊。惟至今年9月份，該店宣佈最終仍不敵貴租而結業。

代理透露，銀津結業時的月租為8.8萬元。而銀津結業後，盛滙基金曾加租10萬元或約11.4%，將舖位以每月9.8萬元招租。

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