醫聖也攻港？「張仲景」34萬租羅素街地舖　賣逍遙丸、六味地黃丸

【銅鑼灣/羅素街/舖位/租金/醫聖張仲景】「醫聖」也來南下攻港？昔日滿佈奢華名錶的「全球最貴街道」銅鑼灣羅素街，如今迎來一位具歷史份量的「過江龍」。有「中華老字號」之稱的內地中成藥品牌「張仲景」，最新以每月34萬元進駐羅素街千呎地舖，呎租約340元。



有趣的是，該舖的紅底白字招牌極具辨識度，店名僅「張仲景」三個大字，並採歷史人物、被醫界奉為醫聖的「張仲景」人像。回想該地舖在零售高峰期，曾由瑞士鐘錶店每月斥175萬元天價承租，但在零售市場連年調節下，該處賣的不再是奢華名錶，而是換上「六味地黃丸」與「逍遙丸」等傳統中成藥，租金亦較高位暴瀉逾8成。



醫聖攻港？ 紅底招牌極具辨識度

涉及物業為羅素街18號地下，建築面積約1,000平方呎，面向時代廣場，人流暢旺。現場可見，該舖的新租客為內地中成藥品牌「張仲景」，其門面裝修極搶眼，採用大紅色招牌，印有白色「張仲景 ZHANGZHONGJING」字樣，並配以「醫聖」張仲景的圓形人像標誌，店舖入口處左側更寫有「藥材好，藥才好」的標語。

資料顯示，該品牌由今年4月份起正式起租，月租水平為34萬元，折合呎租約340元，並簽下三年長約。

涉及物業為羅素街18號地下，建築面積約1000平方呎，面向時代廣場，人流暢旺。（李煥好攝）

告別口罩與利是封 短租客退場迎長約

翻查資料，舖位的上手租客同樣為藥房，當時月租約30萬元，呎租約300元，惟該舖租約期滿後選擇不續租離場。值得留意，在疫情及零售寒冬期間，該舖一度淪為短租戶的「避風港」。

例如再對上一個租戶為傳統新年檔期的利是封店，當時短租租金僅約20萬元，而再前一任的短租戶為口罩品牌OxyAIR，不過其短租期長達兩年，由2021年底至2023年底，期間月租由約10萬元，逐步回升至18萬元。

瑞士名錶曾175萬進駐 如今租金瀉逾8成

但事實上，該地舖曾經亦「輝煌過」。在2012年自由行零售高峰期，該舖曾獲瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）承租，當時月租高達175萬元，呎租至1,750元。及後零售市況調節，舖位於2015年由化妝品連鎖店Colourmix以每月近100萬元接手，隨後數年租金逐步降至每月70萬元，最終Colourmix於2021年10月退場。

若以「張仲景」現時的34萬元月租與Jaeger-LeCoultre高峰時期的天價相比，該地舖的租金已大幅插水約80.6%。

河南過江龍品牌 有「中華老字號」之稱

至於這位打著「醫聖」張仲景名號的新租客究竟是何許人也？根據「張仲景」官方網站顯示，該品牌屬於仲景宛西製藥股份有限公司，發跡於河南省，早於1978年創立。公司主要生產以「仲景」牌六味地黃丸、逍遙丸、天智顆粒，以及「月月舒」牌痛經寶顆粒為代表的中成藥及中藥配方顆粒產品。該公司擁有「仲景」「月月舒」兩大中國商標，其中「仲景」商標入選「中國商標500強」，2024年被國家商務部認定為「中華老字號」。

該公司主要售賣六味地黃丸及逍遙丸等產品。（官網截圖）

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