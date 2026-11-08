為咗仔女「廿四孝」家長另覓住所！1.38萬月租屯門彩華花園大單位

【屯門區/租務市場/租金/住宅】為了子女的學業與成長空間，有「廿四孝」家長決意另覓住所。屯門彩華花園最新錄得租務成交，一伙三房單位以每月1.38萬元租予區內家庭客，呎租約25.7元。令人羨慕的是，該家庭客是次租樓，是為方便子女上學以及給予更大的生活空間。而業主可享5.4厘租金回報。



祥益地產執行董事盤嘉茵表示，上述涉及屯門彩華花園D座低層2室，實用面積536平方呎，屬三房兩廳間隔。該單位最新以1.38萬元租出，呎租約25.7元。

上述涉及屯門彩華花園D座低層2室，實用面積536平方呎，屬三房兩廳間隔。該單位最新以1.38萬元租出，呎租約25.7元。（資料圖片）

為改善子女生活質素 家庭客決意租屯門大單位

據悉，租客為區內家庭客，考慮到方便小朋友在附近上學，加上家庭需要較大的活動空間，遂尋覓同區的大單位。該租客考慮到心儀單位內籠裝修，以及景觀開揚，於是拍板租入上址。

業主可享5.4厘回報

代理續指，如以業主於2014年約305萬元的買入價作計算，該單位的租金回報率達5.4厘。

屯門彩華花園。（資料圖片）

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