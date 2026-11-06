繼赤柱別墅賺十億　紀惠集團傳賣銅鑼灣「銀行舖」　血蝕3080萬！

【銅鑼灣/舖位/蝕讓/紀惠/湯文亮】數月前沽出赤柱別墅大賺10億元的紀惠集團，其於工商舖市場卻慘遭「血蝕」！涉及銅鑼灣軒尼詩道一個「銀行舖」，放售至今長達一年，市傳最新劈價近21%至6,200萬元成功售出，呎價約1.48萬元。業主紀惠集團持貨19年，帳蝕3,080萬元，舖價蒸發33.2%。



銅鑼灣逾四千呎舖6200萬沽 業主劈價1600萬

涉及物業為銅鑼灣軒尼詩道451至457號勝華樓地下455及457號舖連閣樓，建築面積共約4,200平方呎。市場消息指出，該舖早在去年中已經推出市場放售，叫價曾達7,800萬元。不過，放售達一年仍未獲承接，業主最終決定爽快劈價1,600萬元或20.5%，最新以6,200萬元成交，呎價約1.48萬元。

「富邦銀行」月租26萬 料租金回報5厘

雖然舖價大縮水，但舖位的租金收入卻可觀。據知，該舖現由「富邦銀行」承租多年，月租為26萬元。換言之，新買家可享約5厘租金回報。

銅鑼灣軒尼詩道451至457號勝華樓地下455及457號舖連閣樓。（資料圖片）

紀惠集團持有 舖價19年間貶值33.2%

資料顯示，原業主以「建聲國際有限公司（KING ASIA INTERNATIONAL LIMITED）」作登記，背後股東及董事均包括湯文亮家姐、紀惠集團主席廖湯慧靄（LIU, TONG RITA）。紀惠集團於2007年7月斥9,280萬元購入上址，持貨約19年，帳面虧損3,080萬元，舖價期內大幅貶值33.2%。

不乏近12億大刁

事實上，紀惠集團近年持續散貨，涵蓋住宅及工商舖物業，更不乏大刁。譬如以11.68億元沽出赤柱舂坎角海天徑3至5號的華翠海灘別墅，帳面大賺近10億元。

銅鑼灣軒尼詩道451至457號勝華樓地下455及457號舖連閣樓。（資料圖片）

紀惠集團主席廖湯慧靄（右五）、紀惠集團行政總裁湯文亮（左五）。（資料圖片）

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