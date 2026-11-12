長沙灣The Campton兩房820萬沽　5年貶值15%　實蝕190萬離場

二手樓市雖然有回暖跡象，不過高位入市的業主依然蝕住走。入伙約5年的長沙灣新晉屋苑The Campton，新近錄得二手蝕讓個案，一伙兩房戶以820萬元沽出，較5年半前帳面貶值約15%。



美聯物業西九龍首席區域營業董事張曉盈表示，上述成交個案為The Campton高層D室，實用面積約465平方呎，兩房間隔，獲買家以約820萬元承接，成交呎價約17,634元。據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為901萬元，即最新成交價較估價低9.8%。

該單位早前以蝕讓價約850萬元放盤，買家心儀屋苑樓齡新，周邊民生設施完善，故決定承接單位。議價後業主減價約30萬元，最終以820萬元成交。

2021年買入價966萬

資料顯示，原業主於2021年3月以約966萬元購入上述單位，持貨約5年，是次轉手帳面虧蝕約146萬元，或約15%。

連使費等成本實蝕190萬

若計及買入時的稅款約36萬元及賣出時的佣金支出8.2萬元，實蝕金額約190萬元。

長沙灣The Campton。（資料圖片）

屋苑下半年成交呎價介乎1.53萬至1.9萬

長沙灣新晉屋苑The Campton由萬科香港發展，全盤提供467伙，單位實用面積由251至1,446平方呎，間隔涵蓋開放式至三房單位，另設特色單位。翻查該屋苑今年下半年以來的成交資料，涉及6宗二手個案，成交呎價約1.53萬至約1.9萬元，當中4宗為蝕讓個案。

長沙灣The Campton。（鄭子峰攝）

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