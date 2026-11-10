PAG牛頭角宏利廣場出租率近95%　三家大型企業合共承租7.2萬呎

太盟投資集團（PAG）旗下九龍東牛頭角宏利廣場寫字樓與三家大型企業租戶簽訂新租約，涉及總面積約7.2萬平方呎，帶動大廈出租率升至接近95%。



美國消費品公司租用全層3.6萬呎

該集團指出，宏利廣場的租務表現遠勝九龍東整體市場（該區平均出租率約為80%），反映區內對交通便利的優質寫字樓需求持續殷切。近期成功吸納的租戶，包括其中一家總部設於美國的消費品公司，近日租用整層約3.6萬平方呎，以整合及升級其辦公室設施；而PAG則沿用現有裝修，為其度身提供Turnkey方案（交匙即用辦公室方案）。

另外，一家業務多元化的香港綜合企業集團租用約1.8萬平方呎，並採用PAG的Turnkey方案升級其辦公空間。此外，總部設於香港的國際保險經紀公司Pacific Prime亦租用約1.8萬平方呎，以便升級及整合其辦公室設施。Pacific Prime同時是PAG旗下新加坡寫字樓18 Cross Street的租戶。

連裝修傢俬方案Turnkey讓租戶更快遷入

PAG租務及營運總監譚成耀表示，這類用戶租用決策充分體現市場對宏利廣場以及九龍東作為長遠商業樞紐的信心。集團致力為租戶創造實用而優質的辦公室方案，連裝修傢俬(Turnkey)方案亦讓租戶能夠更快遷入、更有效管理成本，並以更高靈活度應對業務需要。

仲量聯行商業部高級董事謝立文表示，中九龍幹線落成後大大提升了區域連繫，來往西九龍與東九龍的車程由以往20至25分鐘縮短至約10分鐘。

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