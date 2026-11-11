iPhone Duo炒價雪崩！先達劏舖「反高潮」4個月漲3成　夠買4部機

【先達廣場/劏舖/炒舖/iPhone Duo/iPhone 18】近期新推出的iPhone Duo炒價不似預期，更出現炒價雪崩情況，大批在上市前盲目加價囤貨的炒家如今深陷泥沼，面臨「賣一部蝕一部」的慘況。



不過被譽為炒賣新款iPhone的「炒機聖地」旺角先達廣場，近期出現一宗「反高潮」個案，商場2樓一個面積不足100呎的「劏舖」，在10月底以38萬元易手，惟原業主持貨僅僅只有約4個月，帳面已賺8萬元，舖位短時間內帳面升值27%。意味炒賣先達劏舖好過直接炒賣iPhone Duo，賺幅已夠買4部全新iPhone Duo（零售價17,499元）。



上述成交個案為旺角先達廣場2樓S8號舖，建築面積78平方呎，在10月29日登記以38萬元沽出，成交呎價約4,872元。新買家為香港金中實業有限公司（HONG KONG JINZHONG INDUSTRIAL LIMITED），其公司董事為一名姓鍾的人士，英文名字為國語拼音。

6月初買入價30萬 反彈至38萬轉售、漲27%

至於原業主為一名姓譚的投資者，於2026年6月初才以30萬元購入上述先達劏舖，其後在7月底一度以低於買入價的開價26萬元推出拍賣。最終該劏舖在10月底以38萬元成功售出，原業主持貨約4個月，帳面獲利8萬元，舖位期間升幅約27%。

1994年一手拆售價114.8萬 其後舖價長年下沉

回顧過往成交紀錄，該劏舖最早於1994年11月以114.8萬元沽出，其後舖價一直向下沉，相隔大約5個月易手，於1995年4月已跌價至105萬元，其後再於2010年5月以70萬元易手。直至今年2026年才出現「先插水、後反彈」的情況，2026年6月大蝕讓以30萬元沽出，損手約57%，其後在同年10月才由低位反彈至38萬元。

「元祖級劏場」1995年拆售350個舖位

翻查資料，旺角先達廣場前身為先施百貨公司（先施大廈地下至2樓），由先施馬氏家族持有並自用。直到1995年，先施百貨決定搬遷至對面街口的宏安大廈，原址隨即於同年（1995年）正式分拆出售，並易名為先達廣場。整個商場佔地約3.9萬平方呎，被分拆成約350個舖位陸續推出發售，面積由約72至488平方呎不等，屬早期香港典型的「元祖級劏場」。

早年時裝、玩具、遊戲機 其後轉型水貨手機、二手手機

先達廣場拆售初期商場曾以時裝、玩具、精品、遊戲機及漫畫等吸引年輕人；直到1990年代末至2000年代初，才逐步轉型為集中售賣水貨手機、二手手機、手機配件與維修的本地地標。

↓↓iPhone Duo系列10月23日開售日先達廣場現場↓↓

↓↓iPhone 18系列9月18日開售日先達廣場現場↓↓

+ 2

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。