「玉女掌門人」周慧敏沽東涌洋房　揸16年賺三球　曾月收逾6萬租

【周慧敏/倪震/東涌/洋房/住宅成交】「玉女掌門人」周慧敏除了識唱歌演戲，實則於過去十數年都有投資「磚頭」！她與丈夫倪震聯名持有的大嶼山東涌水藍天洋房，早前以月租約6.2萬元租出。在租客遷出後二人決定「轉租為售」，最終以2,499萬元沽出，則持貨16年，帳賺299萬元或約13.6%。



上述成交單位為水藍天洋房單號屋，實用面積1,717平方呎，屬三房間隔。資料顯示，登記業主為「DEEKAI LIMITED」，該公司董事為本港女藝人周慧敏（CHOW, WAI MAN VIVIAN），以其丈夫倪震（NIEH, CHUN JOE）。

原月收約6.2萬租 租客遷出而沽貨套現

該單位原叫價2,650萬元放盤。有代理向《香港01》透露，單位成功以2,499萬元沽出，呎價約14,554元。該單位估價約2,600萬元，雖最新成交價較其微低約4%，但尚算合理。另外，該單位由周慧敏夫婦於2010年購入作收租之用，近期租客遷出故轉租為售，遷出前租金水平約6.2萬元。

↓↓水藍天洋房單號屋↓↓

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持貨16年帳賺299萬

以周慧敏當年購入價2,200萬元計算，她持貨16年後沽出，帳賺299萬元離場，樓價期內升值約13.6%。

憑清純氣質被譽「玉女掌門人」

資料顯示，周慧敏是香港著名女歌手、演員及前電台DJ。她憑藉清純氣質，獲華語樂壇初代「玉女掌門人」之稱。90年代是她的事業全盛期，人氣席捲亞洲。音樂代表作包括《最愛》及《自作多情》，更於1993年獲日本頒發最受歡迎外國女歌手獎。之後她在事業巔峰期淡出娛樂圈與倪震結婚，近年偶爾復出舉行演唱會及參與公益活動。

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