九肚山豪宅玖瓏山繼續蝕！四房戶十年跌價22% 呎價1.25萬
撰文：蔡偉南
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【九肚山/玖瓏山/二手樓市/蝕讓】九肚山豪宅屋苑玖瓏山又蝕！該屋苑一伙四房戶以1,890萬元沽出，較10年前買入價帳面貶值22%。
世紀21奇豐物業沙田豪宅分行營業董事莊振耀表示，上述成交個案為玖瓏山月瓏閣B2座中層C室，實用面積1,507平方呎，4房2廳兩套房加工人套房間隔，眺望西面翠綠山景。
原叫價2000萬 劈逾一球獲承接
業主原先放盤開價為2,000萬元，最終大幅減價110萬元成交，終以1,890萬元售出單位，減幅5.5%，實用面積呎價達12,541元。
2016年底買入價2419萬
據了解，原業主早於2016年12月以2,419萬元一手向發展商購入單位，持貨10年至今沽售，賬面大幅損失529萬元離場，單位期內顯著跌價22%。
屋苑近期成交呎價1.21萬至1.39萬
玖瓏山位於九肚山麗坪路33號，共10座住宅大樓（分為日瓏閣、月瓏閣、傲瓏閣、天瓏閣四組庭苑），提供973個單位，間隔涵蓋一房至五房，實用面積由425至2,606平方呎。
翻查代理資料，自9月份起，該屋苑錄得至少7宗二手蝕讓個案，蝕讓幅度介乎3至23%，成交呎價介乎1.21萬至1.39萬元。
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